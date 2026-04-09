«Мокрый уголь» стал причиной перебоев с качественным теплоснабжением в Охотске

Перед самой весной Охотск столкнулся с проблемами теплоснабжения. Уголь, который складировался под открытым небом и использовался в котельной компанией «Теплоэнергосервис», намок и оказался непригоден. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вследствие этого возникли проблемы с качественной подачей тепла потребителям.
Администрация Охотского муниципального округа неоднократно требовала от компании «Теплоэнергосервис» наладить нормативное теплоснабжение населения. После очередного отчета ресурсоснабжающей организации о «мокром угле» в администрации состоялось экстренное совещание.
— Компания «Теплоэнергосервис» объясняет, что проблемы с качеством отопления связаны с использованием мокрого угля. В течение осенне-зимнего периода они уверяли, что запасов угля в Охотске достаточно, и помощь администрации в его доставке не требуется, — прокомментировал глава Охотского округа Максим Климов.
Однако из-за циклонов возникли трудности с транспортировкой по краевой дороге — трассу завалило снегом. Основной подрядчик теплоснабжающей организации отказался возить уголь по дороге, сославшись на риск провала машин грузоподъемностью более 40 тонн. При этом расстояние до разреза составляет 20 км.
В ответ на это администрация округа нашла для «Теплоэнергосервиса» нового подрядчика, использующего автомобили меньшей грузоподъемности. Такая техника способна пройти по временной дороге без риска застревания или провала. Кроме того, трассу к Мареканскому разрезу уже пробили и расширили.
Первые автомобили уже отправились на разрез за твердым топливом для поселка.
— Отклонения от графика подачи тепла есть, но прекращений подачи нет. Конечно, в домах жителей холоднее, и люди вынуждены включать обогреватели, но сейчас все структуры заинтересованы в скорейшем решении проблемы, — сообщили в администрации округа.
Руководство Охотского округа держит ситуацию на контроле и выражает надежду, что теплоснабжение восстановится в полном объеме с привозом новой партии угля.