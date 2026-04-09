Учителя уличили в съемках под юбками учениц: жалобы в школу игнорировали

В Таиланде учащиеся провинции Пхетчабун опубликовали в соцсетях доказательства непристойного поведения преподавателя. Мужчина использовал на уроках сексуальную лексику, показывал школьникам половой орган и тайно снимал видео под юбками у девочек. Об этом сообщает The Thaiger.
Имя педагога не раскрывается. По словам учеников, он также пытался снимать интимные фото и видео под юбкой у одной из учительниц. К постам подростки приложили видеозапись, где видно, как мужчина с телефоном наклоняется под парту к сидящей на первой парте школьнице.
Жертвами действий преподавателя себя назвали 10 подростков в возрасте от 14 до 17 лет и одна учительница.
Школьники утверждают, что ранее обращались с жалобами на поведение мужчины в дирекцию учебного заведения. Однако администрация не приняла мер и попросила их молчать о происходящем.
Ученики при поддержке местных жителей потребовали провести проверку. Они настаивают на изъятии мобильного телефона учителя — по их мнению, в памяти устройства хранятся сделанные им непристойные снимки.
Власти Таиланда пока не отреагировали на скандал. Как уточняет The Thaiger, все обвинения прозвучали только в интернете и не были официально заявлены в полицию или государственные органы.
