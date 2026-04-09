Эксперт Кулеш сказал про убийство Усольцевых браконьерами

В деле о таинственном исчезновении семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября 2025 года в окрестностях горы Буратинка на Кутурчинском Белогорье, появилась новая версия. Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш прокомментировал предположение о том, что Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина могли стать жертвами браконьеров.
Ранее экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко выдвинул гипотезу, что исчезновение Усольцевых может быть связано со встречей с нелегальными золотодобытчиками, черными лесорубами или браконьерами.
Алексей Кулеш, анализируя версию о браконьерах, отметил, что она выглядит более «прагматичной» по сравнению с другими, но исключил мотив «устранения свидетелей». По его мнению, в местности, где пропала семья, нет ценных объектов охоты, которые могли бы вызвать подобное. Однако, депутат допустил возможность несчастного случая.
«Браконьеры — версия более прагматичная, чем, скажем, “нелегальные золотодобытчики” или “черные лесорубы” — в смысле случайного выстрела и гибели от него. Такой вариант рассмотреть можно. Но я продолжаю придерживаться версии несчастного случая», — заявил Кулеш корреспонденту aif.ru.
Напомним, семья Усольцевых вместе со своей собакой породы корги по кличке Лада отправилась на прогулку по туристической тропе в горной тайге и не вернулась. С тех пор никаких следов пропавших не обнаружено. при том, что поиски семьи стали самыми масштабноми в истории региона. За судьбой Усольцевых продолжает следить вся страна.