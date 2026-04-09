Операция с последствиями: в российском регионе завели дело о вреде здоровью

Ранее в Новой Москве были выявлены нарушения в частном доме престарелых после гибели трех пожилых постояльцев. Из учреждения начали массово вывозить людей с одинаковыми симптомами — удушьем и потерей сознания. Объект работал без уведомления надзорных органов и фактически вне контроля.