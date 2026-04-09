Операция с последствиями: в российском регионе завели дело о вреде здоровью

На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту некачественного оказания медицинской помощи, сообщает Следственный комитет России. Речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Основанием для проверки стала история местной жительницы, озвученная в эфире федерального телеканала. По имеющимся данным, после проведенной операции состояние пациентки резко ухудшилось. Ей потребовались повторное хирургическое вмешательство и длительное лечение.

Уголовное дело возбуждено по статье 118 УК РФ. Следствие проверяет действия медицинских работников и обстоятельства оказания помощи.

Кроме того, женщина заявила о возможных мошеннических действиях. По ее словам, врач требовал перевести часть оплаты за лечение отдельно.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования и проверить доводы, озвученные в эфире.

Ранее в Новой Москве были выявлены нарушения в частном доме престарелых после гибели трех пожилых постояльцев. Из учреждения начали массово вывозить людей с одинаковыми симптомами — удушьем и потерей сознания. Объект работал без уведомления надзорных органов и фактически вне контроля.

Читайте также: Все думали, что он просто «дружит с мальчиком»: 10 лет ужаса в обычной коммуналке.