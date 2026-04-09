Новый лесной пожар вспыхнул в Хабаровском крае после циклона

Минувший снежный циклон, который действовал в Хабаровском крае, отступил — вместе с тем снова вырос риск возникновения лесных пожаров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», накануне новое возгорание было зафиксировано в Верхнебуреинском районе. Природные условия тут оказались ни при чём — термоточка возникла по вине местных жителей.
По информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки регионального правительства, лесной пожар был зафиксирован 8 апреля. Возгорание находится в 9 километрах юго-западнее посёлка Зимовье — на момент обнаружения оно имело площадь в 6 гектаров. В настоящее время пожар локализован на площади в 60 гектаров. На тушении задействовано 6 человек.
Отметим, что лесопожарная обстановка сейчас находится на особом контроле всех ответственных ведомств. В приоритете — защита от огня населённых пунктов. По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в текущем году в зоне риска находится 202 поселения. Кроме того, опасность грозит десяти загородным оздоровительным лагерям и 42 садовым товариществам.
Напомним, что сейчас на территории Аванского, Бикинского, Оборского, Сукпайского, Мухенского, Хорского и Уликанского лесничеств официально открыт пожароопасный сезон. Профильные формирования переведены в режим повышенной готовности, усилены патрулирование и контроль за обстановкой в лесах.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей. В случае, если огонь уничтожит или повредит лесные насаждения, виновного ждёт уголовное наказание с лишением свободы на срок до 10 лет.