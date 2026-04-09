В Хабаровском крае автопоезд выехал на встречку и врезался в два грузовика

В Вяземском районе на федеральной трассе А-370 «Уссури» произошло серьёзное ДТП с участием автопоезда. Об этом сообщили в ГАИ Хабаровского края.
Авария случилась вечером в 20:30 на 155-м километре дороги. 47-летний водитель автопоезда — тягача DAF с полуприцепом — ехал в сторону Владивостока, когда внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.
В результате ДТП водитель автопоезда получил травмы и был доставлен в больницу. Другие участники, по предварительным данным, не пострадали.
Движение на этом участке трассы сейчас сильно затруднено. Сотрудники ДПС регулируют транспортный поток и просят всех водителей быть предельно внимательными и соблюдать безопасную скорость.