В Хабаровском крае автопоезд выехал на встречку и врезался в два грузовика

Водитель автопоезда получил травмы и был доставлен в больницу.

В Вяземском районе на федеральной трассе А-370 «Уссури» произошло серьёзное ДТП с участием автопоезда. Об этом сообщили в ГАИ Хабаровского края.

Авария случилась вечером в 20:30 на 155-м километре дороги. 47-летний водитель автопоезда — тягача DAF с полуприцепом — ехал в сторону Владивостока, когда внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.

В результате ДТП водитель автопоезда получил травмы и был доставлен в больницу. Другие участники, по предварительным данным, не пострадали.

Движение на этом участке трассы сейчас сильно затруднено. Сотрудники ДПС регулируют транспортный поток и просят всех водителей быть предельно внимательными и соблюдать безопасную скорость.