В Краснодаре рассмотрят иск к экс-главе Ростовской области: его имущество могут обратить в доход государства

Занимавший пост губернатора Ростовской области экс-сенатор Владимир Чуб может лишиться имущества. Октябрьский районный суд в Краснодаре рассмотрит иск к экс-главе региона об обращении имущества в доход государства. Заседание назначено на 17 апреля. Об этом свидетельствуют данные базы судебного делопроизводства.
Антикоррупционный иск поступил от Генпрокуратуры. Он направлен в отношении имущества Владимира Чуба, депутата Законодательного собрания Краснодарского края Бориса Юнанова и других связанных с делом бизнесменов. Заседание назначено на 11:00.
Владимир Чуб занимал пост губернатора Ростовской области в 1991—2010 годах. Всего ответчиками по его антикоррупционному делу выступают восемь физлиц. Среди них числится основатель группы «Юг Руси» Сергей Кислов. Ответчиками, кроме того, указаны еще четыре компании. В их числе организации «Конкур», «Неоразвитие», «Специализированный застройщик Малюгина» и «Финтрек».
Днем ранее суд в Краснодаре обратил имущество замгубернатора Кубани Андрея Коробки в казну РФ. Иск был направлен Генпрокуратурой. Согласно заявлению суда, коррупционные активы чиновника и фигурантов дела оценены в 10 миллиардов рублей. Андрей Коробка вел нелегальную деятельность совместно с другими представителями Заксобрания Краснодарского края, отметили в суде. Помимо самого замгубернатора, ответчиками выступают 20 физических и три юридических лица.
Генпрокуратура также подала иск в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Ответчиками также выступают члены ее семьи. Генпрокуратура намерена обратить в доход государства имущество экс-судьи. Иск принят к производству. Истец просит об изъятии движимого и недвижимого имущества Елены Хахалевой и семьи. Обращение подано в рамках федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Кроме того, ГП предъявила иск об обращении в доход РФ имущества бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова. Незаконно полученные средства оцениваются в 6 миллиардов рублей.