Шторм оставил без света: в российском городе разрушены ЛЭП и крыши

В Северо-Курильске Сахалинской области после циклона с порывами ветра до 58 м/с без электроснабжения осталась большая часть города, сообщает глава муниципального округа Александр Овсянников. Зафиксированы повреждения инфраструктуры.
По его данным, резкое ухудшение погоды произошло в течение дня: к вечеру ветер достиг штормовых значений. В результате повреждены опоры линий электропередачи, элементы фасадов зданий и дорожные конструкции.
Утром специалисты провели осмотр пострадавших участков и оценили масштаб разрушений. Власти приступили к восстановительным работам.
На текущий момент электроснабжение уже восстановлено на социально значимых объектах, включая школу и детский сад. Работы продолжаются на городских сетях.
Часть жилых районов остается без света. В региональном правительстве сообщили, что ситуация находится на контроле и подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшее время.
Параллельно ведется ремонт поврежденных кровель и фасадов зданий.
