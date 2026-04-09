Шторм оставил без света: в российском городе разрушены ЛЭП и крыши

В Северо-Курильске Сахалинской области после циклона с порывами ветра до 58 м/с без электроснабжения осталась большая часть города, сообщает глава муниципального округа Александр Овсянников.

В Северо-Курильске Сахалинской области после циклона с порывами ветра до 58 м/с без электроснабжения осталась большая часть города, сообщает глава муниципального округа Александр Овсянников. Зафиксированы повреждения инфраструктуры.

По его данным, резкое ухудшение погоды произошло в течение дня: к вечеру ветер достиг штормовых значений. В результате повреждены опоры линий электропередачи, элементы фасадов зданий и дорожные конструкции.

Утром специалисты провели осмотр пострадавших участков и оценили масштаб разрушений. Власти приступили к восстановительным работам.

На текущий момент электроснабжение уже восстановлено на социально значимых объектах, включая школу и детский сад. Работы продолжаются на городских сетях.

Часть жилых районов остается без света. В региональном правительстве сообщили, что ситуация находится на контроле и подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшее время.

Параллельно ведется ремонт поврежденных кровель и фасадов зданий.

