Депутат лишился мандата из-за удаленной работы в Красноярске

Житель Красноярского края числился депутатом на далеком севере — в эвенкийском селе Байкит. На заседания сельсовета парламентарий не ходил, поскольку жил не в суровых арктических условиях, а куда южнее — в столице региона. Дистанционный режим работы стал причиной лишения депутатского статуса.
Сотрудникам прокуратуры стало известно, что член совета депутатов как минимум полгода не появлялся на заседаниях, а это считается нарушением устава, предполагающим лишение полномочий.
Проверка подтвердила, что в 2024—2025 годах депутат, перебравшийся из Эвенкии в Красноярск на постоянное место жительство, пропустил уже не одно собрание.
Впрочем, коллеги, судя по всему, не таили обиды на прогульщика. Когда из прокуратуры в сельсовет поступило требование немедленно лишить депутата статуса, члены совета единогласно отказались отбирать мандат.
Прокуратура подала иск в суд и получила отказ, обоснованный тем, что права жителей вроде бы не пострадали, а депутаты сами вправе решать, уважительны ли причины, по которым их коллега не ходит на заседания.
Тогда надзорное ведомство обратилось в вышестоящий суд. Апелляционная инстанция отменила решение районного суда, и депутата все-таки лишили статуса.