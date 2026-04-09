Зимовье вспыхнуло в Усть-Ордынском

IrkutskMedia, 9 апреля. Кроткое замыкание электрообогревателя привело к пожару в поселке Усть-Ордынский. Днем на улице Светлой загорелось зимовье. Со слов 63-летней собственницы, в зимовье находилась кухня.
Женщина включила обогреватель и в обед ушла в магазин. Пока ее не было, электрооборудование загорелось. Пламя перекинулось на личные вещи и мебель. Пожарную охрану вызвали соседи. Открытое горение на 14 квадратах ликвидировали девять огнеборцев с помощью двух автоцистерн МЧС России. Все произошло 8 апреля.
Напомним, что ранее днём в Иркутске в пожарную охрану поступило сообщение о горении складского здания. В Удинский проезд были направлены 32 сотрудника и восемь единиц техники.