Мошенники рассылают вирусы под видом ссылки на «эфир с Благодатным огнём»

Грядущий праздник Пасхи, которую в этом году будут отмечать 12 апреля, мошенники начали использовать как повод для обмана. Россиянам отправляют фишинговые «открытки» и вирусный контент, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вирусы могут маскировать под ссылки, которые якобы ведут на предстоящие «эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя», или же мошенники могут пригласить жертву перейти по ссылке, чтобы увидеть «прямые эфиры с Благодатным огнем».
— Ни в коем случае не нужно переходить по ссылкам от неизвестных источников на такие «трансляции», нужно пользоваться только официальными каналами, — уточняют РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Это же относится и к праздничным открыткам. Напомним, похожий сценарий мошенники использовали и в преддверии 8 марта, когда под видом интерактивных открыток через мессенджеры распространялось вредоносное ПО.
Насторожить также должны предложения от неизвестных лиц принять участие в сборах на пожертвования, купить кулич или присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику.
Среди иных сценариев обмана эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют использование мошенниками нейросетей для создания реалистичных «видеоблагословений» или поддельных аудиосообщений от лица священнослужителей с просьбой о помощи.
— Вероятно появление фишинговых чат-ботов, предлагающих «эксклюзивные цифровые иконы» или бесплатные стикерпаки, для получения которых требуется авторизация через социальные сети, что ведет к краже аккаунта. Таить угрозу могут и поддельные сервисы по доставке пасхальных наборов и продуктов. Под видом оформления предзаказа с большой скидкой мошенники на деле собирают данные банковских карт, — говорится в материале «Известий».