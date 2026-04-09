Двое иностранцев пытались дать взятки транспортным полицейским в аэропорту Иркутска

IrkutskMedia, 9 апреля. В Иркутске за минувшие сутки транспортные полицейские пресекли два случая дачи взятки иностранными гражданами. Оба инцидента произошли в аэропорту города.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, 56-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья нарушил режим пребывания на территории РФ. Чтобы избежать административной ответственности, он попытался дать взятку полицейскому — вложил в паспорт 3 тысячи рублей. В итоге мужчину привлекли к административной ответственности.
52-летний иностранец курил в общественном месте. Он также попытался избежать наказания и предложил полицейскому взятку в сумме 1 тысяча рублей за то, чтобы в отношении него не составляли протокол об административном правонарушении. Мужчину также привлекли к ответственности.
Кроме того, в отношении обоих фигурантов возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Расследование продолжается.
Ранее агентство сообщало, что в аэропорту Иркутска на первом этаже аэровокзала международных авиалиний задержали 39-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина нарушил режим пребывания в Российской Федерации. Чтобы уйти от ответственности, мигрант пытался подкупить сотрудника транспортной полиции.