В Омской области подростки повредили захоронения на кладбище

В Называевском районе полицейские установили подростков, причастных к повреждению нескольких захоронений на кладбище. Об этом сообщили в районном отделе МВД.
Информация о происшествии поступила в полицию 5 апреля. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к случившемуся причастны трое местных подростков. Младшему из них 11 лет, двум другим — 13 и 14.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Инспекторы по делам несовершеннолетних поставили школьников на учёт. Также рассматривается вопрос о помещении их в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Родителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. После установления размера ущерба им предстоит возместить его потерпевшей стороне.