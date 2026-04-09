В Омской области подростки повредили захоронения на кладбище

На учёт поставили троих школьников от 11 до 14 лет, их родителей привлекли к ответственности.

Источник: Om1 Омск

В Называевском районе полицейские установили подростков, причастных к повреждению нескольких захоронений на кладбище. Об этом сообщили в районном отделе МВД.

Информация о происшествии поступила в полицию 5 апреля. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к случившемуся причастны трое местных подростков. Младшему из них 11 лет, двум другим — 13 и 14.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Инспекторы по делам несовершеннолетних поставили школьников на учёт. Также рассматривается вопрос о помещении их в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Родителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. После установления размера ущерба им предстоит возместить его потерпевшей стороне.