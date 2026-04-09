Ночную атаку дронов ВСУ отразили в трёх районах Ростовской области

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область ночью 9 апреля. Российские системы противовоздушной обороны отразили налёт в трёх районах региона. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в трёх районах», — написал он в Telegram-канале.

Беспилотники ликвидировали в Милютинском, Миллеровском и Тарасовском районах. По данным властей, сообщения о жертвах среди мирного населения не поступали. Также нет данных о возможных разрушениях на земле. Подробности ночного налёте БПЛА ещё будут уточнять.

Этой же ночью ВСУ атаковали дронами Краснодарский край. В городе Славянск-на-Кубани обломки беспилотника проломили крышу частного дома. Кроме этого обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района. Повреждения оказались серьёзными.

