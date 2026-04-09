В Красноярском крае полиция со стрельбой остановила пьяного водителя на трассе

В Иланско-Нижнеингашском округе арестовали пьяного нарушителя ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Иланско-Нижнеингашском округе края полиция со стрельбой остановила пьяного нарушителя. Об этом рассказали в краевом МВД. Во время ночного патрулирования Госавтоинспекторы заметили вилявший по дороге автомобиль Toyota. Требование остановиться водитель проигнорировал и ускорился, пытаясь скрыться. Нарушитель выезжал на «встречку» и сильно превышал скорость. Для его остановки пришлось применить табельное оружие. Только тогда иномарка остановилась.

За рулем был 23-летний мужчина. Алкотестер показал 0,899 мг/л. На него составили ряд административных материалов, включая невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке, выезд на полосу встречного движения и вождение в состоянии опьянения. Также он арестован на 12 суток.