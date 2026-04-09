В Новосибирске погибли семеро без вести пропавших людей

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвёл итоги работы по Новосибирской области за март 2026 года. Цифры оказались тревожными: среди тех, кого искали волонтёры, семеро человек были обнаружены мёртвыми.
Всего за первый весенний месяц в отряд поступило 77 заявок на поиск пропавших жителей региона. Большинство историй завершилось благополучно: живыми удалось найти 58 человек. Этих людей вернули домой к родным и близким.
Ещё в трёх случаях речь шла о поиске так называемых «родных» — когда находили тех, с кем потерялась связь, и заявка снималась с контроля.
Однако не все истории получили счастливый финал. Семерых пропавших, к сожалению, нашли уже без признаков жизни.
Поиски ещё троих человек, заявки на которых поступили в марте, продолжаются до сих пор. Волонтёры распространяют ориентировки, отрабатывают свидетельства и не теряют надежды. Ещё четыре обращения в итоге не подтвердились, а в двух эпизодах добровольцам удалось установить личность найденных людей.
