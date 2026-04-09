Жительница Брянской области пострадала в результате удара дрона ВСУ

Жительница села Новый Ропск в Брянской области пострадала в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил глава региона Александр Богомаз.
— В результате террористической атаки, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал он в своем Telegram-канале.
Днем ранее три человека получили ранения из-за атаки украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику. Вражеские БПЛА ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе.
Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали шахту «Белореченская» в том же регионе. В результате удара была повреждена электроподстанция, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник.