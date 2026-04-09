При атаке беспилотника в брянском селе ранена мирная жительница

Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района. Об этом утром 9 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: Life.ru

В результате атаки ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль получил повреждения.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. В посёлке Саук-Дере Крымского района обломками дрона убило мужчину, который стоял на балконе многоквартирного дома. Фрагменты сбитых БПЛА также упали в поле под Крымском и на территории одного из предприятий.

