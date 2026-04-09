Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 69 украинских БПЛА над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 апреля уничтожили 69 украинских беспилотников над российской территорией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 8 апреля текущего года до 07:00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает информацию от ведомства ТАСС.
Беспилотники уничтожили в небе над Курской и Астраханской областями, а также Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.
Мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА в поселке Саук-Дере Краснодарского края. Во время падения обломков беспилотника он находился на балконе многоэтажного дома. Об этом в ту же ночь сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.