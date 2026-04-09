Сальмонеллез в детсадах: СК в Ленобласти возбудил дело, изъято 500 кг продукции

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области возбуждено уголовное дело после заражения детей инфекцией в детских садах, сообщает СУ СК России по региону. Речь идет о нарушении требований безопасности при оказании услуг для детей до шести лет.
По данным следствия, расследование ведет отдел по городу Всеволожск. Дело квалифицировано по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ.
Ранее Роспотребнадзор приостановил деятельность 47 дошкольных учреждений из-за выявленного очага сальмонеллеза среди воспитанников и персонала. В ходе проверки установлены нарушения у организатора питания и поставщика продукции.
Суд также временно остановил работу одной из производственных площадок поставщика питания сроком на 30 суток.
В ходе лабораторных исследований сальмонелла обнаружена в партии мяса птицы. Из оборота изъято более 500 килограммов продукции.
Следователи проводят действия для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления лиц, причастных к нарушению.
