Массовое отключение: 14 округов Херсонской области остались без света

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения из-за аварии, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. Перебои затронули всю территорию области.
По его данным, энергетики и аварийные службы уже направлены на место и ведут восстановительные работы. Задача — как можно быстрее вернуть подачу электричества в жилые дома и на объекты инфраструктуры.
В региональном управлении МЧС уточнили, что аварийное отключение зафиксировано в 14 округах. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
На месте задействованы специалисты энергетических компаний. В ликвидации последствий участвуют бригады с техникой и оперативный персонал. Сроки полного восстановления не уточняются.
