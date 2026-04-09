Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны отчиталось об уничтожении 69 украинских БПЛА за ночь над Россией

Этой ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолётного типа. Данные за период с 23:00 вечера 8 апреля до 07:00 утра 9 апреля привели в Минобороны.

Источник: Life.ru

Дроны сбивали над четырьмя территориями — Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.

Особенно пострадал Краснодарский край. В посёлке Саук-Дере Крымского района обломками дрона убило мужчину, который стоял на балконе многоквартирного дома. Фрагменты сбитых БПЛА также упали в поле под Крымском и на территории одного из предприятий. Кроме того, обломки дронов разрушили частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района и повредили крышу дома в Славянске-на-Кубани.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
