Минобороны отчиталось об уничтожении 69 украинских БПЛА за ночь над Россией

Дроны сбивали над четырьмя территориями — Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.
Особенно пострадал Краснодарский край. В посёлке Саук-Дере Крымского района обломками дрона убило мужчину, который стоял на балконе многоквартирного дома. Фрагменты сбитых БПЛА также упали в поле под Крымском и на территории одного из предприятий. Кроме того, обломки дронов разрушили частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района и повредили крышу дома в Славянске-на-Кубани.
