Жуткая находка у дороги: полиция вышла на подозреваемого по посылке

В американском штате Флорида обнаружены два чемодана с человеческими останками, сообщает местная пресса. По делу задержан 19-летний житель города Палм-Бей.
Следствие началось 28 марта после сообщения о подозрительном предмете. Прибывшие полицейские заметили скопление стервятников, которые привели их к первому чемодану. Внутри находились части тела. Рядом обнаружили второй чемодан с аналогичным содержимым.
В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемого. В одном из чемоданов нашли отправление, оформленное на его имя. После этого следователи прибыли к нему домой.
Во время проверки у молодого человека зафиксировали травмы, вызвавшие вопросы у полиции. Он отказался давать пояснения. В доме обнаружены следы крови и нож, схожий с предметом, найденным среди улик.
Изначально мужчину задержали по статье о надругательстве над телом и отпустили под залог. Позднее его вновь арестовали и предъявили обвинение в убийстве.
Имя погибшего официально не раскрывается. По данным местных СМИ, речь может идти о 28-летнем мужчине, объявленном пропавшим 22 марта.
Свидетель по делу сообщил, что видел пропавшего в доме подозреваемого без признаков активности. Позже тот заявил, что знакомый покинул дом самостоятельно.
Следствие также проверяет обстоятельства, при которых подозреваемый выезжал в район обнаружения чемоданов и выбрасывал предметы из автомобиля. Расследование продолжается.
