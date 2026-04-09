Силы ПВО уничтожили 69 украинских дронов над регионами России за ночь

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 69 украинских беспилотников. Атаки пытались провести над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Дежурные средства ПВО работали с 23:00 мск 8 апреля до 07:00 мск 9 апреля. Они перехватили и уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники обнаружили над Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем и над Азовским морем.
Накануне, в ночь на 8 апреля, российские силы ПВО уже уничтожили и перехватили 73 украинских дрона. Тогда атаки тоже направляли на разные регионы и морские акватории.
Тогда за 11 часов дежурные расчеты отработали по целям над Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над Республикой Крым. Беспилотники пытались подойти и к акваториям Азовского и Черного морей.