Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Округа Херсонской области оказались обесточены из-за аварии

Все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены из-за аварии. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

— Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома, — уточнил губернатор в публикации.

3 апреля глава Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал, что в населенных пунктах южной части региона отключили электроснабжение. Причиной была атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическое оборудование.

Кроме того, в тот же день стало известно, что украинская армия в последнее время стала гораздо интенсивнее бить по территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше