Округа Херсонской области оказались обесточены из-за аварии

Все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены из-за аварии. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
— Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома, — уточнил губернатор в публикации.
3 апреля глава Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал, что в населенных пунктах южной части региона отключили электроснабжение. Причиной была атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическое оборудование.
Кроме того, в тот же день стало известно, что украинская армия в последнее время стала гораздо интенсивнее бить по территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).