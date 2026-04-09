Экстренное предупреждение публикует МЧС Нижегородской области на 9 апреля

Экстренное предупреждение о погодных условиях на 9 апреля публикует ГУ МЧС Нижегородской области.
Во второй половине ночи 9 апреля местами по Нижнему Новгороду и области ожидаются порывы северо-восточного ветра 15−20 метров в секунду с сохранением в течение всего дня и вечером.
Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов) и широкоформатных конструкций, крыш зданий, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них свои автомобили.