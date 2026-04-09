Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экстренное предупреждение публикует МЧС Нижегородской области на 9 апреля

Ведомство предупреждает: возможны сильные порывы ветра и обрывы ЛЭП.

Источник: Время

Экстренное предупреждение о погодных условиях на 9 апреля публикует ГУ МЧС Нижегородской области.

Во второй половине ночи 9 апреля местами по Нижнему Новгороду и области ожидаются порывы северо-восточного ветра 15−20 метров в секунду с сохранением в течение всего дня и вечером.

Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов) и широкоформатных конструкций, крыш зданий, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них свои автомобили.