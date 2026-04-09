Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка заплатит соседям за квартирантов

Суд постановил, что за все происходящее в квартире отвечает собственник жилья, а не арендаторы.

Источник: AP 2024

Омский областной суд отклонил апелляцию омички, которая пыталась оспорить иск соседей.

Жители многоквартирного дома обратились за компенсацией, после того как их квартиру дважды залило водой из квартиры сверху. Оказалось, что в помещении проживал съёмщик жилья. Он забывал закрыть кран, из-за чего квартира соседей снизу значительно пострадала.

Хозяйка квартиры пыталась оспорить первое решение суда, согласно которому она обязана была возместить ущерб соседям как собственник. В суде она предоставила договор аренды, а квартирант это подтвердил.

Однако суд постановил, что собственник обязан поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии и нести ответственность перед соседями за причинённый вред. Теперь хозяйка квартиры обязана выплатить соседям более 70 тысяч рублей, в том числе судебные издержки. Также омичка может подать встречный иск к квартиросъёмщику.