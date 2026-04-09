Экс-замглавы управления МО РФ получил шесть лет за взятку в 19 миллионов рублей

Тверской суд Москвы в четверг, 9 апреля, приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом спецпроектов Минобороны России Олега Васенина к шести годам лишения свободы. Сообщается, что его признали виновным в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей.
Отмечается, что наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать должности в государственных органах в течение пяти лет после освобождения.
Суд установил, что чиновник получил незаконное вознаграждение при исполнении контракта, связанного с продажей вторичного сырья.
По данным суда, в результате его действий в 2021—2022 годах бюджет потерял 80 миллионов рублей, при этом осужденный полностью признал вину, передает РИА Новости.
Ранее бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам колонии и штрафу в 450 миллионов рублей по делу о взятках. Кроме того, ему на 12 лет запретили занимать должности на госслужбе.
6 апреля наказание получил и сам экс-глава приграничного региона Алексей Смирнов. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 400 миллионов рублей.