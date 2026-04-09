Телефонные мошенники атакуют российских туристов за границей

Пресс-служба Отделения Омск Банка России сообщила в четверг, 9 апреля 2026 года, что телефонные мошенники все чаще выбирают своей целью российских туристов, отдыхающих в Турции, Таиланде и других популярных странах. Злоумышленники проникают в туристические чаты и сообщества, где предлагают услуги по экскурсиям, аренде жилья, трансферам и обмену валюты. Они публикуют объявления прямо в группах или пишут личные сообщения участникам. Часто аферисты создают копии аккаунтов администраторов или известных сервисов, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв.
Мошенники обещают самые выгодные условия, отличный сервис и, что особенно привлекает россиян, возможность оплаты в рублях — переводом на российскую карту или через СБП. Такие переводы мгновенны, их невозможно отменить, а найти преступников за границей крайне сложно.
Чтобы не стать жертвой обмана и не испортить себе отпуск, эксперты рекомендуют:
— пользоваться только проверенными сервисами для бронирования экскурсий и жилья;
— не соглашаться на предложения незнакомцев в чатах;
— для обмена валюты обращаться к отельному гиду или в официальные обменные пункты;
— брать с собой запас наличной валюты;
— заранее уточнять, работают ли в стране российские карты и какие платежные системы поддерживаются;
— снимать деньги только в банкоматах, расположенных в офисах банков, торговых центрах или отелях — там меньше риск столкнуться с мошенническим оборудованием.
Специалисты Банка России подчеркивают, что нельзя доверять незнакомцам в интернете, даже если они пишут от имени известных компаний.