Экс-главу «Капстройгрупп» осудили за аферу со строительством котельной в Бердске

Согласно версии следствия, в мае 2023 года между МУП «Комбинат бытовых услуг» и ООО «Капстройгрупп» был заключен контракт на строительство котельной «Восточная» в Бердске стоимостью 1,5 млрд руб. Правоохранители установили, что фигурант дела вместе с сообщником подготовил и представил заказчику документы с недостоверными сведениями о закупочной стоимости теплообменного оборудования. Кроме того, техника не соответствовала условиям контракта.