Прогнили? Смерть мамы с сыном, чьи мумии нашли в квартире, остаётся загадкой

Больше трех месяцев прошло с тех пор, как в запертой квартире в Красноярске нашли тела загадочно умерших женщины и ее шестилетнего сына. Они пролежали там несколько месяцев, и начали мумифицироваться. Однако причина смерти семьи до сих пор остается тайной. Экспертизы, назначенные еще в декабре прошлого года, затянулись из-за плохого состояния останков. Krsk.aif.ru выяснил, на каком этапе находится расследование и вспомнил детали жуткой истории.
Из-за естественных изменений.
Как сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии, расследование уголовного дела продолжается. Установить, что привело к гибели матери и ребенка, экспертам мешают естественные процессы, произошедшие с телами за несколько месяцев.
«Дело находится в производстве, проводят экспертизы. Поиск причины смерти осложняется тем, что тела обнаружены поздно, появились гнилостные изменения. Предварительно, никаких таблеток или запрещенных препаратов не нашли, однако тела еще исследуют», — рассказала krsk.aif.ru старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Напомним, уголовное дело было возбуждено по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего», что является стандартной процедурой при обнаружении тел с признаками ненасильственной смерти.
Тела, как мумии.
Останки женщины и ее сына обнаружили 22 декабря 2025 года. Дверь в их малосемейку на четвертом этаже пришлось вскрывать сотрудникам управляющей компании, поскольку у соседей женщины произошло завоздушивание батареи, и те не смогли достучаться до хозяев.
Внутри квартиры, запертой изнутри, на диване лежали два тела, которые за несколько месяцев начали превращаться в мумии.
По данным следствия, последний раз мать и ребенка видели живыми в сентябре. Следов борьбы или насилия в квартире не обнаружили, все выглядело опрятно. Сильного запаха в подъезде не было, так как в квартире, предположительно, было прохладно.
Выяснилось, что мальчик не ходил в детский сад, из-за чего сотрудники обратились в органы профилактики. Те приходили по адресу, но дверь им никто не открыл. В отношении должностных лиц провели проверку.
Соседи описывают погибшую семью как странную и нелюдимую. Женщина ни с кем не общалась, ходила согнувшись и, по словам некоторых, часто кричала на ребенка. Мальчик, по их наблюдениям, производил впечатление отстающего в развитии.
«Он плохо говорил, у него какое-то заболевание было. Играл он тут, бегал. Но вот после сентября 2025-го я с ними точно не встречался», — рассказал один из соседей.
Мать, по его словам, не здоровалась, но часто ходила с сыном в магазин. Большинство проживающих в секции — мигранты — от общения с журналистами отказались. Следствие продолжает работу, чтобы установить все обстоятельства. Мы продолжаем следить за развитием истории.
Напомним, несколько лет назад страну всколыхнула история тувинца Айдыса. Он пропал в одной из больниц Санкт-Петербурга, а через месяц его мумифицированное тело нашли в подсобке медучреждения.