Житель Приморья на глазах у мальчика-инвалида выстрелил в его собаку

Житель Пограничного округа Приморского края выстрелил в собаку мальчика-инвалида, потому что ему мешал лай животного. Об этом случае в четверг, 9 апреля, сообщили в УМВД России по региону.
В полицию обратилась мать семилетнего ребенка. Она рассказала, что неизвестный мужчина во дворе дома в присутствии ее сына, инвалида первой группы, открыл огонь из пневматического ружья по ее питомцу.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого, ранившего собаку в шею. Мужчину задержали. По факту произошедшего также возбудили уголовное дело.
За жестокое обращение с животным при ребенке житель Приморья может получить наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или пять лет лишения свободы, передает пресс-служба.
Недавно москвичка подала в суд на ветклинику «Гуд Вет» после того, как врачи высмеяли хозяйку из-за смерти шпица. Ветеринары поместили собаку в барокамеру, а когда у питомца пошла кровь, не стали проводить никаких процедур. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой истории.