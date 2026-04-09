В Сочи подросток упал с седьмого этажа недостроя и выжил. Происшествие случилось на улице Учительской вечером 8 апреля.
Прибывшие спасатели оценили состояние пострадавшего. Ребенка извлекли из труднодоступного места и транспортировали.
Пострадавшего подростка уложили на жесткие носилки, чтобы не причинить дополнительных травм при перемещении. После этого ребенка передали медикам и доставили в городскую больницу.
«Этот случай — серьезное напоминание для всех родителей. Недостроенные здания — это не место для игр. Особенно в темное время суток такие объекты превращаются в опасные ловушки: один неверный шаг может стоить жизни или привести к тяжелым травмам», — напомнили в Службе спасения Сочи.