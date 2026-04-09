Части Запорожской и Херсонской областей остались без электричества

По его словам, среди обесточенных населенных пунктов — Мелитополь. Аварийные бригады уже работают над устранением проблемы.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона также полностью или частично обесточены. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет, отметил он.
6 апреля власти обоих регионов сообщили об отключениях света, специалисты тогда также вели аварийно‑восстановительные работы.
«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — написал тогда Сальдо.
Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отключение света зафиксировали в восьми муниципальных округах, а также в городах Мелитополь и Бердянск. В 22:48 мск он уточнил, что восстановить подачу электричества удалось в большей части региона.