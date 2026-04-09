Выжил после катастрофы: суд обязал работодателя выплатить 2 млн пострадавшему

В Якутии окончательно разрешен спор о компенсации сотруднику, пострадавшему в авиакатастрофе Ан-2, сообщает объединенная пресс-служба судов. Верховный суд оставил в силе решение о выплате.
Инцидент произошел в июне 2022 года при перелете к месту работы. На борту находились два члена экипажа и один пассажир с грузом. Самолет потерпел крушение в районе озера Себян-Кюель, столкнулся с горным массивом и сгорел. Пилоты погибли, пассажир выжил.
По его данным, погодные условия резко ухудшились: судно попало в плотный туман, после чего произошло столкновение. Мужчина самостоятельно покинул горящий самолет и в течение десяти дней выживал в лесу, пока его не обнаружили спасатели во время облета.
После происшествия пострадавший обратился в суд с требованием компенсации морального вреда. Работодатель отказался выплачивать средства, ссылаясь на уже полученную ранее выплату от перевозчика и отсутствие своей вины.
Суд установил, что травмы относятся к тяжелым. В соответствии с трудовым законодательством обязанность обеспечить безопасные условия труда, включая служебные поездки, лежит на работодателе. Выплаты со стороны третьих лиц не освобождают его от ответственности.
Первая инстанция частично удовлетворила иск и обязала выплатить 2 млн рублей. Попытка обжалования не изменила итог: решение вступило в законную силу.
Отдельно отмечается, что в ходе расследования выявлены нарушения в организации полета, включая отсутствие необходимых разрешений у перевозчика и квалификации у экипажа.
