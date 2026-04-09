6 лет за взятку в 20 млн: в Москве огласили приговор экс-чиновнику Минобороны

Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления имущественных проектов Минобороны к шести годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные данные.
Суд признал его виновным по части 6 статьи 290 УК РФ. Ему назначен штраф почти 20 млн рублей, а также запрет на занятие должностей, связанных с управленческими функциями в государственных структурах, сроком на пять лет после освобождения.
Как установлено, фигурант получил незаконное вознаграждение на сумму около 19 млн рублей, переданное частями. По материалам дела, он контролировал исполнение контракта по реализации вторичного сырья, ранее будучи связанным с компанией-контрагентом. В 2021—2022 годах при исполнении договора было похищено более 80 млн рублей бюджетных средств.
Осужденный признал вину. Для обеспечения исполнения приговора наложен арест на его активы — ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства на сумму свыше 230 млн рублей.
Ранее сообщалось, что рассматривается вопрос об условно-досрочном освобождении другого бывшего руководителя имущественного блока того же ведомства. Соответствующее ходатайство поступило в районный суд 17 февраля.
Ранее суд уже принимал решение об УДО, однако оно было отменено вышестоящей инстанцией и направлено на новое рассмотрение.
Прокуратура указывает, что назначенный штраф в размере более 30 млн рублей погашен лишь частично. Также, по данным надзорного органа, у осужденного остается имущество, не реализованное для выплаты задолженности.
Сам заявитель считает претензии необоснованными и утверждает, что предпринимает меры для исполнения финансовых обязательств, включая процедуру реализации имущества.
