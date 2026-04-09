Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели ликвидировали утечку топлива из грузовика после ДТП под Ачинском

Они применили биоразлагаемый сорбент, чтобы собрать нефтепродукт.

В Красноярском крае под Ачинском спасатели ликвидировали утечку топлива из грузовика после аварии на трассе, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Как рассказали в ведомстве, 8 апреля в дежурную службу поступил сигнал о ДТП на трассе Р-255. В результате столкновения у грузового автомобиля повредился бак, и топливо начало растекаться по обочине.

Спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения оперативно прибыли на место. Они применили биоразлагаемый сорбент, обработав участок площадью около 20 квадратных метров. Это позволило собрать нефтепродукт и снизить ущерб для окружающей среды.

С начала года подразделения краевого учреждения «Спасатель» уже семь раз выезжали на ликвидацию подобных разливов.

Ранее мы сообщали, что эксперт Кулеш сказал про убийство Усольцевых браконьерами.