Спасатели ликвидировали утечку топлива из грузовика после ДТП под Ачинском

В Красноярском крае под Ачинском спасатели ликвидировали утечку топлива из грузовика после аварии на трассе, сообщили в КГКУ «Спасатель».
Как рассказали в ведомстве, 8 апреля в дежурную службу поступил сигнал о ДТП на трассе Р-255. В результате столкновения у грузового автомобиля повредился бак, и топливо начало растекаться по обочине.
Спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения оперативно прибыли на место. Они применили биоразлагаемый сорбент, обработав участок площадью около 20 квадратных метров. Это позволило собрать нефтепродукт и снизить ущерб для окружающей среды.
С начала года подразделения краевого учреждения «Спасатель» уже семь раз выезжали на ликвидацию подобных разливов.
Ранее мы сообщали, что эксперт Кулеш сказал про убийство Усольцевых браконьерами.