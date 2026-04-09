Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Город-спутник ЗАЭС полностью обесточен

В Энергодаре Запорожской области произошло полное отключение электроэнергии. Мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов, ранним утром сработала аварийная защита, из-за чего без света остался весь населённый пункт.

«Энергодар полностью обесточен. Около 6 утра произошло отключение ВЛ действием аварийных защит. Энергетики выясняют причины отключения. Соцобъекты переведены на работу от резервных дизель-генераторов», — пишет Пухов.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ВСУ за март предприняли попытки атаковать территорию в районе ЗАЭС с использованием тысяч БПЛА. 29 марта очередной обстрел обесточил Энергодар.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше