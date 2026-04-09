Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области ранее судимый мужчина получил 4 года колонии за драку и грабёж

Вину в совершении преступлений мужчина не признал.

Источник: Om1 Омск

Ранее судимого жителя Омской области отправили на 4 года в колонию за драку с односельчанином и грабёж. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 13 февраля 2025 года 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с другим жителем Саргатского района. В ходе разборок пострадавший получил закрытый перелом ребра, который повлёк за собой последствия для здоровья.

Спустя два месяца после тех событий, уже 20 апреля 2025 года, мужчина похитил у знакомой более 40 тысяч рублей, угрожая ей насилием. В тот день они вместе распивали спиртные напитки по случаю Пасхи.

Винy в совершении преступлений мужчина не признал. Осуждённый и его защитник пытались обжаловать назначенное наказание в апелляционном порядке, однако это ни к чему не привело. Приговор вступил в законную силу.