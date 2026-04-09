В Омской области ранее судимый мужчина получил 4 года колонии за драку и грабёж

Ранее судимого жителя Омской области отправили на 4 года в колонию за драку с односельчанином и грабёж. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Судом установлено, что 13 февраля 2025 года 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с другим жителем Саргатского района. В ходе разборок пострадавший получил закрытый перелом ребра, который повлёк за собой последствия для здоровья.
Спустя два месяца после тех событий, уже 20 апреля 2025 года, мужчина похитил у знакомой более 40 тысяч рублей, угрожая ей насилием. В тот день они вместе распивали спиртные напитки по случаю Пасхи.
Винy в совершении преступлений мужчина не признал. Осуждённый и его защитник пытались обжаловать назначенное наказание в апелляционном порядке, однако это ни к чему не привело. Приговор вступил в законную силу.