Пурпура, сепсис, ампутации: Мужчина потерял руки и ноги после визита к стоматологу

В США мужчине пришлось ампутировать несколько конечностей после стремительно развившегося сепсиса, возникшего вскоре после посещения стоматолога. Об этом сообщает издание People.

Источник: Life.ru

34-летний Дэвон Вантерпул обратился к врачу из-за воспаления дёсен. Во время осмотра они начали кровоточить при прикосновении. Уже через 45 минут после приёма его самочувствие резко ухудшилось — появилась сильная дрожь и признаки тяжёлой инфекции.

Пациента срочно доставили в больницу, однако его состояние продолжало стремительно ухудшаться. У него развилась молниеносная пурпура — тромбоз мелких сосудов, приведший к некрозу тканей. Вскоре у него диагностировали сепсис, а затем произошла остановка сердца. Врачам удалось его реанимировать и подключить к аппаратам жизнеобеспечения.

На фоне инфекции началось отмирание тканей. Медики пытались удалять поражённые участки, но это приводило к новым осложнениям и не останавливало процесс. В итоге для спасения жизни мужчине провели множественные ампутации: удалили правую ногу и кисть, левую ногу ниже колена, а также часть левой руки.

Ранее Life.ru рассказывал, как жительнице Великобритании ампутировали руки и ноги после того, как её рану полизала собака. У 52-летней женщины развился сепсис. Врачи полагают, что причиной этому стала собачья слюна.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше