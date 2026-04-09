Пурпура, сепсис, ампутации: Мужчина потерял руки и ноги после визита к стоматологу

34-летний Дэвон Вантерпул обратился к врачу из-за воспаления дёсен. Во время осмотра они начали кровоточить при прикосновении. Уже через 45 минут после приёма его самочувствие резко ухудшилось — появилась сильная дрожь и признаки тяжёлой инфекции.
Пациента срочно доставили в больницу, однако его состояние продолжало стремительно ухудшаться. У него развилась молниеносная пурпура — тромбоз мелких сосудов, приведший к некрозу тканей. Вскоре у него диагностировали сепсис, а затем произошла остановка сердца. Врачам удалось его реанимировать и подключить к аппаратам жизнеобеспечения.
На фоне инфекции началось отмирание тканей. Медики пытались удалять поражённые участки, но это приводило к новым осложнениям и не останавливало процесс. В итоге для спасения жизни мужчине провели множественные ампутации: удалили правую ногу и кисть, левую ногу ниже колена, а также часть левой руки.
Ранее Life.ru рассказывал, как жительнице Великобритании ампутировали руки и ноги после того, как её рану полизала собака. У 52-летней женщины развился сепсис. Врачи полагают, что причиной этому стала собачья слюна.
