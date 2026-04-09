В Забайкалье жителя осудили на 12 лет за оправдание терроризма в интернете

Второй восточный окружной военный суд приговорил жителя Забайкалья к 12 годам лишения свободы по делу о терроризме и распространении запрещенного контента в Telegram. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Уточняется, что мужчина признан виновным в участии в террористической деятельности и публичных призывах к терроризму. По решению суда первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся девять лет — в колонии строгого режима.
По данным ФСБ, осужденный создал общедоступный канал, где по заданию участника международной террористической организации размещал материалы террористического содержания.
Также сообщается, что там публиковались реквизиты криптокошельков для финансирования террористической деятельности, передает Telegram-канал прокуратуры.
Ранее сотрудники ФСБ в Тамбовской области задержали 38-летнего жителя, который продолжительное время сотрудничал со спецслужбами Украины через мессенджер Telegram.