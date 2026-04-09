Россиянам массово приходит СМС «Запиши голосовое» от имени друзей — открывать его нельзя

Мошенники начали использовать новую схему обмана, отправляя сообщения от имени знакомых с просьбой перейти по ссылке и ввести личные данные. Как сообщили в МВД, злоумышленники маскируют свои действия под безобидные просьбы.

Источник: Life.ru

«Один из новых предлогов — пишут с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Естественно, чтобы это сделать, необходимо пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму», — пояснили специалисты.

Расчёт строится на доверии, а получатели считают, что общаются с реальным знакомым, и не проверяют подлинность сообщения. Полиция предупреждает, что переход по таким ссылкам может закончиться утечкой данных, взломом аккаунта или стать первым этапом более сложной атаки с дальнейшими последствиями.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.