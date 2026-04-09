Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестра убитой ножом учительницы в Прикамье обратилась к её ученикам

Проводить в последний путь учителя русского языка и литературы Олесю Багуту пришли сотни жителей Пермского края.

Сестра Олеси Багуты обратилась к её ученикам после трагической гибели женщины в результате нападения 17-летнего школьника с ножом в Добрянке Пермского края, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru.

Проводить в последний путь учителя русского языка и литературы Олесю Багуту пришли сотни жителей Пермского края. На церемонии прощания выступила сестра погибшей, поблагодарив всех за поддержку в тяжёлый период.

«Я просто сегодня хотела сказать слова благодарности всем, кто присутствует здесь и кто не присутствует, за ваше внимание, за вашу поддержку, за тёплые слова. Мы чувствуем это все эти дни. Я думаю, что на самом деле Олеся Петровна заслужила всего этого. И мне бы, самое главное, хотелось пожелать: ребята, пусть у вас всё будет хорошо, пусть экзамены вы сдадите так, как хотела Олеся Петровна. Договорились? — обратилась сестра педагога к её ученикам. — А учитель остаётся в наших сердцах, в нашей жизни, и мы продолжаем жить дальше. Поэтому я ещё раз выражаю благодарность каждому жителю Добрянки за вашу поддержку и всему Пермскому краю. Спасибо».