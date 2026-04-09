Сестра убитой ножом учительницы в Прикамье обратилась к её ученикам

Сестра Олеси Багуты обратилась к её ученикам после трагической гибели женщины в результате нападения 17-летнего школьника с ножом в Добрянке Пермского края, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru.
Проводить в последний путь учителя русского языка и литературы Олесю Багуту пришли сотни жителей Пермского края. На церемонии прощания выступила сестра погибшей, поблагодарив всех за поддержку в тяжёлый период.
«Я просто сегодня хотела сказать слова благодарности всем, кто присутствует здесь и кто не присутствует, за ваше внимание, за вашу поддержку, за тёплые слова. Мы чувствуем это все эти дни. Я думаю, что на самом деле Олеся Петровна заслужила всего этого. И мне бы, самое главное, хотелось пожелать: ребята, пусть у вас всё будет хорошо, пусть экзамены вы сдадите так, как хотела Олеся Петровна. Договорились? — обратилась сестра педагога к её ученикам. — А учитель остаётся в наших сердцах, в нашей жизни, и мы продолжаем жить дальше. Поэтому я ещё раз выражаю благодарность каждому жителю Добрянки за вашу поддержку и всему Пермскому краю. Спасибо».