Мужчина выстрелил в собаку на глазах у семилетнего хозяина в Приморье

В Приморье мужчина выстрелил в чужую собаку из пневматики на глазах у ее хозяина, ребёнка-инвалида. Об этом сообщает Amur Mash.
По словам мамы ребенка, она гуляла во дворе дома на улице Ленина с питомцем и семилетним сыном — мальчик имеет первую группу инвалидности. К ним подошёл 52-летний местный житель и выстрелил собаке в шею.
Живодёра задержали. На допросе он признал вину и объяснил свой поступок тем, что ему помешал громкий лай собаки.
Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Информации о состоянии собаки не приводят.
