Брал взятки и разводил граждан: в Башкирии посадили коррумпированного гаишника

В 2021—2022 годах 38-летний инспектор брал деньги от четырех водителей за то, что не привлекал их к ответственности за пьяную езду и вождение без прав. Каждый раз он получал от 20 до 40 тысяч рублей. Общая сумма взяток составила 120 тысяч рублей.