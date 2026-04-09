Брал взятки и разводил граждан: в Башкирии посадили коррумпированного гаишника

Бывший сотрудник Госавтоинспекции из Белебея осужден за получение взяток и мошенничество. Об этом рассказала прокуратура Башкирии.
В 2021—2022 годах 38-летний инспектор брал деньги от четырех водителей за то, что не привлекал их к ответственности за пьяную езду и вождение без прав. Каждый раз он получал от 20 до 40 тысяч рублей. Общая сумма взяток составила 120 тысяч рублей.
А в апреле 2023-го мужчина убедил жительницу Белебея, что поможет ее мужу получить водительские права без сдачи экзаменов, и взял за это 60 тысяч рублей. Никакого удостоверения женщина так и не получила.
На коррумпированного гаишника вышли сотрудники собственной безопасности МВД Башкирии. Мужчину уволили со службы за проступок, порочащий честь полицейского.
Суд признал его виновным по статьям «Получение взятки» и «Мошенничество». В зале суда его взяли под стражу. Осужденный также лишился звания лейтенанта полиции и права занимать должности в правоохранительных органах на 3,5 года.
— Материалы дела в отношении лиц, передававших деньги, выделены в отдельное производство, — сообщает надзорное ведомство.