Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Егоров признал вину в получении взятки

Судебный процесс возобновится 22 апреля, когда продолжится допрос свидетелей.

Бывший первый заместитель главы Нижнего Новгорода, Сергей Егоров, полностью признал свою причастность к получению неправомерной выгоды в размере 120 000 рублей. Информацию об этом распространило издание «Коммерсантъ».

Стоит напомнить, что Егоров был задержан в начале декабря 2025 года. Согласно материалам следствия, с февраля по сентябрь того же года он, действуя через посреднические лица, получал денежные средства от руководства коммерческой фирмы и частного предпринимателя. Эти средства предназначались за содействие в размещении парковочных зон на муниципальных землях.

На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, который продлится до 19 сентября.

Договорённость об организации парковок, предназначенных для последующей сдачи в аренду с целью пополнения доходной части бюджета, была достигнута с директором компании ООО ГК «Нижегородский партнер» и индивидуальной предпринимательницей, специализирующейся на продаже строительных материалов. Соответствующие разрешения были им переданы.

Впоследствии Егоров объявил о расторжении действующих договоров, заявив, что в дальнейшем будет принимать платежи исключительно наличными. Согласно версии обвинения, он вымогал денежные средства в качестве незаконного вознаграждения за эксплуатацию объектов.

Его сотрудники выполняли роль посредников при получении этих средств. В материалах дела они, как и лица, передававшие средства, проходят в статусе свидетелей.

Егоров полностью признал свою причастность к инкриминируемым деяниям. Судебный процесс возобновится 22 апреля, когда продолжится допрос свидетелей. Затем суд приступит к изучению доказательной базы и начнет допрос обвиняемого.

Ранее сообщалось, что прокуратура хочет изъять автомобиль бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода.