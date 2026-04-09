Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Егоров признал вину в получении взятки

Стоит напомнить, что Егоров был задержан в начале декабря 2025 года. Согласно материалам следствия, с февраля по сентябрь того же года он, действуя через посреднические лица, получал денежные средства от руководства коммерческой фирмы и частного предпринимателя. Эти средства предназначались за содействие в размещении парковочных зон на муниципальных землях.