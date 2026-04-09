843 приусадебных участка затопило в Нижегородской области из-за паводка

За сутки на территории Нижегородской области от паводковой воды освободились 25 придомовых территорий в Большеболдинском, Вадском и Починковском районах, а также в Сарове. Кроме того, ситуация стабилизировалась на автодороге Чернуха — Пошатово в Арзамасе.