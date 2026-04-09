843 приусадебных участка затопило в Нижегородской области из-за паводка

За сутки от паводковой воды освободились 25 придомовых территорий.

Источник: Нижегородская правда

В 13 населенных пунктах в Нижегородской области из-за паводка затопило 843 приусадебных участка. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по региону.

За сутки на территории Нижегородской области от паводковой воды освободились 25 придомовых территорий в Большеболдинском, Вадском и Починковском районах, а также в Сарове. Кроме того, ситуация стабилизировалась на автодороге Чернуха — Пошатово в Арзамасе.

На сегодняшний день на контроле специалистов МЧС находятся затопленные участки в 27 муниципальных образованиях. Среди них — 14 низководных мостов, 20 участков автодорог и 843 приусадебных участка в 13 населенных пунктах.

К счастью, в результате паводка обошлось без погибших и пострадавших. Эвакуация в пункты временного размещения не потребовалась.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что детский лагерь и пансионат затопило в Городецком округе.