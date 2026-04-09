В Пермском крае мужчина получил штраф за фиктивный бизнес по соцконтракту

Преступление выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России «Лысьвенский». В 2024 году молодой человек подал в территориальное управление краевого Министерства труда и социального развития заведомо ложные сведения, чтобы получить 350 тысяч рублей на открытие бизнеса. По документам, он собирался оказывать услуги по химчистке мебели и ковров.