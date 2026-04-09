В Пермском крае мужчина получил штраф за фиктивный бизнес по соцконтракту

Лысьвенский городской суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, признав его виновным в мошенничестве при получении социальной выплаты, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Преступление выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России «Лысьвенский». В 2024 году молодой человек подал в территориальное управление краевого Министерства труда и социального развития заведомо ложные сведения, чтобы получить 350 тысяч рублей на открытие бизнеса. По документам, он собирался оказывать услуги по химчистке мебели и ковров.
Однако полицейские установили: в сроки, оговорённые соцконтрактом, предпринимательскую деятельность лысьвенец так и не начал. При этом он отчитался о якобы проделанной работе, предоставив фиктивные чеки на покупку оборудования. Полученные деньги мужчина потратил на свои нужды.
В ходе следствия обвиняемый признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.