Озвучены последствия прорыва дамбы водохранилища в Дагестане

Мощный циклон обрушился на Дагестан в конце марта, приведя к самому сильному наводнению в регионе за 107 лет. Сотрудники МЧС откачивали воду и восстанавливали повреждённую инфраструктуру, а другие субъекты РФ направляли гуманитарную помощь пострадавшим. Life.ru опубликовал видео, на котором жители села Ново-Цилитли вручную выносят домашних животных с затопленных участков.