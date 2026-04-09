Озвучены последствия прорыва дамбы водохранилища в Дагестане

«Была разрушена большая площадь приречных лесов и кустарников ниже по долине. Грязевые массы могли закупорить небольшое русло реки Дарвагчай вблизи моря и вызвать там локальные разливы. Нужно провести мониторинг и обеспечить сброс таких водоёмов», — сказал Идрисов.
Учёный призвал провести мониторинг и организовать сброс воды. Идрисов также назвал возможные причины аварии: сильные весенние ливни на фоне влажной почвы после осенне-зимних осадков, быстрый сток с безлесных склонов, а также закупорку водосброса оползнем.
Мощный циклон обрушился на Дагестан в конце марта, приведя к самому сильному наводнению в регионе за 107 лет. Сотрудники МЧС откачивали воду и восстанавливали повреждённую инфраструктуру, а другие субъекты РФ направляли гуманитарную помощь пострадавшим. Life.ru опубликовал видео, на котором жители села Ново-Цилитли вручную выносят домашних животных с затопленных участков.
