Озвучены последствия прорыва дамбы водохранилища в Дагестане

Прорыв дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане уничтожил обширные приречные леса и кустарники. Грязевые массы могли перекрыть русло реки Дарвагчай у моря, спровоцировав локальные разливы. Об этом заявил кандилат географических наук Идрис Идрисов в беседе с РИА «Новости».

«Была разрушена большая площадь приречных лесов и кустарников ниже по долине. Грязевые массы могли закупорить небольшое русло реки Дарвагчай вблизи моря и вызвать там локальные разливы. Нужно провести мониторинг и обеспечить сброс таких водоёмов», — сказал Идрисов.

Учёный призвал провести мониторинг и организовать сброс воды. Идрисов также назвал возможные причины аварии: сильные весенние ливни на фоне влажной почвы после осенне-зимних осадков, быстрый сток с безлесных склонов, а также закупорку водосброса оползнем.

Мощный циклон обрушился на Дагестан в конце марта, приведя к самому сильному наводнению в регионе за 107 лет. Сотрудники МЧС откачивали воду и восстанавливали повреждённую инфраструктуру, а другие субъекты РФ направляли гуманитарную помощь пострадавшим. Life.ru опубликовал видео, на котором жители села Ново-Цилитли вручную выносят домашних животных с затопленных участков.

