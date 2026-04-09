Подросток в Сочи упал с седьмого этажа и выжил

Несовершеннолетний житель Сочи упал с седьмого этажа недостроенного здания на улице Учительская и смог выжить. Об этом в четверг, 9 апреля, рассказали специалисты из службы спасения в Telegram-канале.
Инцидент произошел вечером 8 апреля — тогда же оперативному дежурному поступило сообщение о произошедшем. Спасатели незамедлительно прибыли на место. Они оценили состояние школьника и извлекли его из труднодоступного места, куда тот упал.
— Ребенок был уложен на жесткие носилки, чтобы избежать дополнительных травм во время перемещения. После этого пострадавший был передан медикам и доставлен в городскую больницу, — уточнили в публикации.
30 марта маленький ребенок также выпал из окна и приземлился на козырек подъезда в поселке Октябрьский городского округа Люберцы в Московской области. Малыш выжил, ему помогли местные жители.